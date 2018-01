Най-малко двама са загинали и около 65 са ранени в резултат на силното земетресение в южната част на Перу, предаде AFP.

Според данни на американския Геофизичен институт трусът с магнитуд 7,1 е станал в 4,18 ч. местно време (9,18 ч. по Гринуич) на 40 километра южно-югозападно от малкия град Акари в региона Арекипа.

Дълбочината е била 36 километра. Първоначално се съобщаваше за магнитуд 7,3.

"Има данни за рухнали кирпичени постройки и за прекъснато електроподаване", съобщи губернаторката на Арекипа.

