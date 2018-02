Земетресение с магнитуд 7,2 разтърси южните и централните части на Мексико, двама души са загинали заради катастрофирал хеликоптер, който е констатирал щетите съобщават световните агенции.

Жертвите са били във воения хеликоптер, в който са пътували мексиканският министър на вътрешните работи и губернаторът на щата Оахака.

Пилотът на машината загубил управление и тя паднала от няколко десетки метра в района на град Пинотепа Насионал в Оахака.Двамата политици не са сериозно пострадали.

Трусът е усетен и в столицата. Засега се съобщава за незначителни щети по сгради в Оахака. Няма данни за жертви. Няма и издадена тревога за цунами. Заради земетресението без ток за известно време са останали 1 милион души, а хиляди хора прекараха нощта по улиците.

Епицентърът е бил близо до тихоокеанското крайбрежие, на 2 километра източно от град Пинотепа де Дон Луис, на 148 километра югозападно от град Оахака в южния щат Оахака. След труса са регистрирани 60 вторични труса, като най-силният с магнитуд 5,9

