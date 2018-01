Преди две десетилетия сексскандал за малко да коства президентството на Бил Клинтън. Той беше обвинен, че лъже за романтичните си преживявания с Моника Люински.

Днес друг американски президент – Доналд Тръмп е обвинен в сексуална неприсойност, в плащане на една порнозвезда на име Сорми Даниелс месец преди изборите, за да не се шуми около прелюбодеянието му.

Такива бомбастични обвинения биха имали ефекта на целувка на смъртта за повечето политици. Но Тръмп не е нормален политик

и в буйното му управление „това дори не е най-голямата история“ пише Арън Блейк от в. „Уошингтън поуст“, цитиран от „Daily Nation“.

Политическите анализатори си блъскат главите, за да обяснят защо, когато става въпрос за Тръмп, такова откровение води едва до колективно свиване на рамене. Клинтън, разбира се, беше президент по онова време и някои от неговите любовни срещи с Люински са се състояли в свещения Овален кабинет.

Lewinsky scandal: Today in 1998 Matt Drudge broke the story of the Bill Clinton–Monica Lewinsky affair on his Drudge Report website. pic.twitter.com/qbz8TPgKkF

Тръмп е бил обикновен гражданин, когато е имал случайна сексуална среща през 2006 г. с порноактрисата Сторми Даниелс.

Той обаче е бил женен по онова време и съпругата му Мелания, настоящата първа дама на САЩ, родила сина им Барън 4 месеца по-рано.

Политически консултанти и анализатори обобщават, че Тръмп е аномалия. Той е платил 130 хил. долара на Даниелс, за да забрави техния флирт и избирателите изглеждат незаинтересовани. Това може да се дължи от части на постоянния тътен на извънредни заглавия от Белия дом на Тръмп.

EXCLUSIVE: #StormyDaniels reveals #DonaldTrump always had an "excuse to call." Read the full transcript of their bombshell affair: https://t.co/fU1H2kuBtI pic.twitter.com/vRtHiA4fyt