Стотици хиляди федерални служители няма да могат да отидат на работа в понеделник, докато Сенатът се опитва да възобнови финансирането за правителството на САЩ. Много хора остават и временно без заплати, като са пуснати в неплатен отпуск. За да не фалира правителството, вероятно това ще стане с около 850 хил. федерални служители, като така ще се спестят от заплати 1,5 млрд. долара за седмица.

Лимитът на дълга на САЩ трябва да бъде вдигнат до 28 февруари, настоява финансовият министър Стивън Мнучин. Ако това не се случи, последствията за най-голямата икономика в света могат да бъдат тежки.

В момента държавният дълг на САЩ възлиза на 20,6 трилиона долара, а правителството няма право да взима повече заеми, с които да финансира дейността си.

Извънредната сесия на законодателите в неделя не доведе до компромис. Демократите и Републиканците не могат да се споразумеят за лимита на дълга и имиграцията.

Засега основните обществени услуги ще продължават да се изпълняват, но ефектът от недостига на средства вече е видим дори за туристите. Статуята на свободата – символът на американската демокрация, спря да приема посетители вчера.

В края на миналата седмица Демократите отказаха да подкрепят временна сделка, която да гарантира финансирането на федералното правителство поне за следващия месец, докато вървят преговорите за бюджетните разходи през 2018 г.

Според правилата на Сената законопроектът се нуждае от 60 гласа в 100-членната камара.

А Републиканците имат понастоящем 51 сенатори. А и сред самите тях няма единодушие, тъй като една от основите политически линии на партията им е за ограничаване на федералните разходи.

Сега Демократите настояват президентът Доналд Тръмп да преговаря за имиграцията като част от бюджетна сделка, но републиканците смятат, че не е възможно споразумение, докато службите на федералното правителство са затворени.

Републиканците пък искат финансиране за стена по границата с Мексико, ограничаване на имиграцията, както и увеличаване на военните разходи.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!