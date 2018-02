Съединените щати ще открият новото си посолство в Израел през май в Йерусалим, потвърди Държавният департамент на САЩ в изявление, предаде Ройтерс.

Новината бе съобщена по-рано днес от служител на администрацията на президента Доналд Тръмп, пожелал да запази анонимност.

Държавният департамент потвърди и медийните твърдения, че откриването на посолството ще съвпадне със 70-ата годишнина от обявяването на създаването на държавата Израел на 14 май 1948 г.

