САЩ напуснаха Съвета на ООН по правата на човека, наричайки го „язовир на политически пристрастия“, съобщи Би Би Си (BBC). „Лицемерният и самообслужващ се“ орган „се подиграва с човешките права“, заяви посланикът на САЩ в ООН Ники Хейли. Г-жа Хейли миналата година

обвини Съвета в „хронично антиизраелско пристрастие“

и каза, че САЩ ще преразгледат членството си.

Съветът, който е създаден през 2006 г. и е базиран в Женева, често е критикуван, че позволява на страни със съмнителна репутация относно опазването на правата на човека да бъдат негови членове.

Активисти обаче заявиха, че

действието на САЩ може да навреди на усилията за наблюдение и справяне с нарушенията на правата на човека по света.

Ники Хейли обяви намерението на САЩ да напуснат Съвета на съвместна пресконференция с държавния секретар Майк Помпео, който нарече Съвета „слаб защитник на човешките права“.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза в изявление, разпространено от неговия говорител, че „повече би предпочел“ САЩ да останат в Съвета. Комисарят на ООН по правата на човека Зейд Раад Ал Хюсеин нарече американското оттегляне „разочароваща, ако не и учудваща новина“. Междувременно Израел похвали решението.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights — UN Human Rights (@UNHumanRights) June 19, 2018

Този ход идва на фона на интензивна критика към политиката на администрацията на президента Тръмп за отделяне на деца мигранти от техните родители на границата между САЩ и Мексико.

Какво представлява Съветът на ООН по правата на човека?

ООН създаде Съвета през 2006 г., за да замести Комисията на ООН по правата на човека, която се изправи пред мащабни критики, че позволява членство на страни със съмнителна репутация относно опазването на правата на човека.

Група от 47 избрани държави от различни региони по света служат в Съвета в 3-годишен мандат. Съветът заседава три пъти годишно и разглежда данните за правата на човека във всички страни, членки на ООН, в специален процес, според който Съветът дава възможност на държавите да кажат какво са направили, за да подобрят правата на човека, известни като Всеобщия периодичен преглед.

Съветът също така изпраща независими експерти и създава анкетни комисии, които да докладват за нарушенията на правата на човека в страни като Сирия, Северна Корея, Бурунди, Мианмар и Южен Судан.

Защо САЩ реши да напусне?

Решението идва след години на критики от страна на САЩ. Страната първоначално отказва да се присъедини към Съвета през 2006 г., твърдейки, че подобно на старата Комисия и Съветът приема членове със съмнителна репутация. Америка влиза в Съвета едва през 2009 г. при президента Барак Обама и печели преизбиране в Съвета през 2012 г.

Активисти за правата на човека обаче изразиха нови оплаквания към Съвета през 2013 г., когато Китай, Русия, Саудитска Арабия, Алжир и Виетнам бяха избрани за членове. Това беше последвано от безпрецедентния бойкот на Израел на един от Всеобщите периодични прегледи, изтъквайки несправедливата критика от страна на Съвета.

Миналата година Ники Хейли заяви пред съвета, че „е трудно да се приеме, че са били приети резолюции срещу Израел, но за Венецуела не са били взети под внимание, когато десетки протестиращи бяха убити по време на политически сътресения.

Израел е единствената държава, която е обект на постоянна постоянна точка от дневния ред,

което означава, че нейното отношение към палестинците редовно се проверява“.

Във вторник г-жа Хейли, въпреки суровите си думи за Съвета на ООН по правата на човека, заяви, че иска „да стане ясно, че тази стъпка не е отстъпление от нашите ангажименти по отношение на правата на човека“.

Каква е реакцията на действието на САЩ

Някои страни и дипломати побързаха да изразят разочарованието си от оттеглянето на САЩ. Настоящият президент на Съвета, словенският посланик Воислав Сук, заяви, че Съветът е единственият орган, който „отговаря за проблемите и състоянието на човешките права по света“. След решението на САЩ той каза, че е “важно да поддържаме силен и жизнен Съвет“.

Външният министър на Великобритания Борис Джонсън каза, че решението е „разочароващо“, твърдейки, че може би реформи наистина са необходими, но Съветът на ООН по правата на човека е „от решаващо значение за предотвратяване на нарушаването на основните човешки права“.

US decision to withdraw from the Human Rights Council is regrettable. Reform necessary, but UK is here to stay - @UNHumanRights crucial to holding states to account https://t.co/bhlFbm2h7o — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 19, 2018

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче бързо подкрепи мярката, като публикува няколко туита, възхваляващи „смелото решение“ на страната.

The US decision to leave this prejudiced body is an unequivocal statement that enough is enough.



Israel welcomes the American announcement. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) June 19, 2018

