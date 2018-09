Холивудската звезда Бърт Рейнолдс почина на 82-годишна възраст, предадоха световните агенции, като се позоваха на американски медии.

Рейнолдс, който беше един от най-популярните актьори в Холивуд, е умрял в медицински център "Джупитър" във Флорида, каза неговият мениджър Ерик Критзър.

Актьорът е участвал в десетки филми, а едни от най-известните му роли са в "Избавление", "Свободна игра", "Смоуки и Бандита".

RIP to the legendary phi, Burt Reynolds. Gone but not forgotten. pic.twitter.com/BVBcco9nK2