Двама души са в критично състояние след стрелба пред основно училище в Оверланд Парк в Канзас в 09 ч. местно време, съобщават местни медии, между които националната телевизия Ей Би Си Нюз (ABC News) и телевизия Си Би Ес цитирайки говорителя на местната полиция.

Двама работници са простреляни в основно училище Сънрайз Пойнт.

Те не са част от екипа на училището, а са били там за ремонтни дейности на площадката на игра към училището.

Според Ей Би Си до стрелбата се е стигнало, след спор между един от работниците и двамата простреляни.

Учениците са във ваканция и на територията на учебното заведение не е имало деца,

уточняват от полицията.

Заподозреният за стрелбата е избягал от мястото и се е опитал да открадне кола от близката автомивка, но не е успял. По-късно успешно откраднал кола на друго място, а не след дълго е бил заловен от органите на реда.

Suspect taken into custody. No injuries to suspect or officers. https://t.co/OsLAIAPP61