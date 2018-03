Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви оставката на своя съветник по националната сигурност Херберт Макмастър. На негово място е назначен бившия тпостоянен представител на САЩ в ООН Джон Болтън.

"Радвам се да обявя, че от 9 април 2018 г. посланик Джон Болтън ще бъде новият ми съветник по националната сигурност", написа Тръмп в "Туитър".

Според Белия дом решението на Макмастър да напусне е било взаимно.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.