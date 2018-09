Президентът на медийната корпорация Си Би Ес Лесли Мунвес подаде оставка снощи след като списание "Ню Йоркър" публикува нови обвинения срещу него в сексуален тормоз и посегателства, предадоха Ройтерс и Франс прес.

68-годишният Мунвес, който ръководеше Си Би Ес от 15 години, бе обвинен в края на юли в сексуален тормоз от шест жени.

Според статията в "Ню Йоркър" шест други жени твърдят, че им е посягал.

Според Асошиейтед прес това е краят на кариерата на един от най-влиятелните хора в Холивуд.

Корпорацията е започнала да разследва своя президент и изпълнителен директор през юли, след първите обвинения. Управителният съвет съобщи, че оставката на Мунвес влиза в сила незабавно и че той и Си Би Ес ще дарят 20 милиона долара на организации, подкрепящи движението срещу сексуалния тормоз #MeToo.

