Новопостроен пешеходен мост, минаващ над шестлентов път в Маями, се е срутил. Властите съобщават, че има загинали.

“I’m shaking” Eyewitness videos show the scene at Florida International University in Miami, Florida, moments after a pedestrian bridge collapsed onto a roadway. https://t.co/q1ov3VchPl pic.twitter.com/O62pEZnLwZ — ABC News (@ABC) March 15, 2018

Започнала е операция по спасяването на хората, попаднали под останките на моста, който е бил пуснат в събота, 10 март, и който е трябвало да свързва Международния университет във Флорида със студентски кампус, намиращ се наблизо.

Под руините има 8 коли. Шестима души са закарани в болница, предава CNN.

Мостът обаче не е бил отворен за пешеходци. Той тежи 950 тона.

BREAKING: Reports indicate several people dead and multiple injuries after pedestrian bridge collapse at Florida International University in Miami. https://t.co/eJZaLyCdjj https://t.co/TtIFhY0TGE — Fox News (@FoxNews) March 15, 2018

Проектът за поставянето на моста е дело на университета. Той струва 14,2 млн. долара.

The bridge that just collapsed in Miami was designed to withstand a Category 5 hurricane https://t.co/z2CMAFlm2c pic.twitter.com/eoGBkZ4jlg — CNN (@CNN) March 15, 2018

Построен е на друго място, след което е транспортиран и монтиран. Това се прави за пръв път в света - технологията не е използвана досега.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .