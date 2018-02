Въоръжен нападател откри стрелба в гимназия във Флорида, при която има множество загинали.

Малко преди учениците в гимназия "Марджъри Стоунман Дъглас" в Паркланд да бъдат освободени за деня, прозвучаха изстрели. Нападателят уби 17 души - ученици, и възрастни.

Най-малко 16 са ранените, двама от които по-късно починаха, а други пет са с опасност за живота, съобщиха болнични служители.

Заподозреният е задържан и настанен в болница, посочи говорител на шерифската служба. Това е станало на километър и половина от местопрестъплението. По думите на шерифа става дума за 19-годишния Николас Круз, бивш възпитаник на учебното заведение, който преди време е бил изключен заради "системни проблеми с дисциплината".

Позовавайки се на свои източници, американската телевизия Си Ен Ен обяви, че младежът е стрелял с полуавтоматична карабина AR-15 - най-разпространеното оръжие за „цивилна“ употреба в САЩ и най-често използваното за масови убийства в страната. В себе си Круз е носил няколко пълнителя.

Преди стрелбата Круз се хвалел с оръжието си и дори заплашвал свои съученици, че ще дойде в училището и ще ги застреля.

По непотвърдени данни закупуването на пушката съвпада със смъртта на доведената му майка, която починала миналата година от пневмония. Бащата на Круз умрял от тежко заболяване преди 12 години.

A high school in South Florida is on lockdown after a shooting was reported there. The shooter is at large, authorities say https://t.co/RYJqe0aN9f pic.twitter.com/jzwxFcUJSS