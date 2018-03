Актрисата Синтия Никсън, която стана популярна с ролята си на адвокатката Миранда в сериала "Сексът и гладът", ще се кандидатира за губернатор на щата Ню Йорк, съобщи Ройтерс.

Самата актриса съобщи това в социалната мрежа Туитър.

В надпревара за важния пост, 51-годишната Никсън ще се бори за номинацията на Демократическата партия срещу сегашния губернатор Андрю Куомо.

"Обичам Ню Йорк и ще се кандидатирам за губернатор", това написа популярната актриса в социалната мрежа.



I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD