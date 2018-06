Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи днес, че съпругата му Мелания се намира на границата с Мексико, предадоха световните агенции. Малко след това пресслужбата на първата дама каза, че тя е на посещение в център на границата, в който са настанени деца. Първата дама ще посети и обект на граничната полиция.

Визитата на Мелания в района става малко след полемиката, която породи политиката на разделяне на деца на мигранти от техните родители, влезли незаконно в страната през границата с Мексико.

Кадри от САЩ шокираха света – деца в клетки

Вчера Тръмп подписа указ, с който се спира разделянето на деца от родителите им.

Критиките към администрацията на президентa Тръмп рязко се засилиха, след като бяха разпространени видеа от местата за настаняване на децата на незаконните имигранти от Мексико.

.@FLOTUS Melania Trump visits the Upbring New Hope Children Center, run by the Lutheran Social Services of the South, in McAllen, Texas. https://t.co/atwSL8nqq6 pic.twitter.com/fd7IBdSsb5