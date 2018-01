Персоналът на болницата в Южна Калифорния е плакал при вида на 13-те деца, изведени с полиция от дома им в малкото градче Перис в Калифорния. Те са били държани с години в тъмни помещения, оковани с вериги за леглата им.

Къщата стана известна като "къща на ужасите", а децата - на възраст от 2 до 29 години, изглеждали недохранени, мръсни. Родителите им - Дейвид, на 57 г.,и Луиз Търпин - на 49 г., са арестувани. Все още не се знае защо те са държали децата си при тези условия.

David Turpin, 57, & Louise Turpin, 49, in custody for suspicion of torture & child endangerment after 13 victims ranging from 2-29 years old were rescued. They were found to be malnourished & some chained to their beds. @JamesRojasKABC @RSO pic.twitter.com/4Dnb6ubiks — KABC790 (OFFICIAL) (@KABCRadio) January 15, 2018

Няма данни и за сексуално насилване.

Родителите на бащата разказват, че семейството е дълбоко религиозно.

"Когато видите какво преживяват те, това е много силно", казва изпълнителният директор на болницата.

Сигналът за плена подава едно от децата - 17-годишно момиче, успяло да избяга през прозреца на стаята. Тя намерила мобилен телефон, от който подала сигнала.

Все още не се знае колко точно са държани оковани с вериги и катинари, но всички изглеждали малки.

"Щастливото семейство" от къщата на ужасите в Калифорния

Когато полицаите пристигат, те решават, че момичето е на 10 години - толкова малка изглеждала.

Тя казала, че родителите й ще я убият, ако я хванат.

Другите също изглеждали много по-малки, като сериозни притеснения буди най-голямото дете - момиче на 29 години. Те веднага поискали храна от полицаите, които ги спасили.

Лекар от болницата разказва, че за да изглеждат така, тези деца са държани в такива условия с години, а не с месеци. Недохранването им се е отразило много.

Все още и 13-те деца са в болницата, заедно. Те ще бъда изписани след още изследвания. Всички обаче са комуникативни, разказват хората от болницата.

В болницата смятат, че с добра храна и активност децата ще могат да живеят нормално.

Семейството живее в Перис от 2014 година, преди това е било в друг град в Калифопрния и в Тексас. Децата са се обучавали у дома.

Снимки на семейството показват, че всички деца били обличани по еднакъв начин.

As a forensic psychologist, this is why I think David and Louise Turpin may have held their children captive https://t.co/F4tKcAqaGu — LovesTheJust (@LovesTheJust) January 16, 2018

В Америка, частните училища на пълен работен ден са длъжни да се регистрират, за да осовбодят учениците си от задължително посещение в държавните училища.

The Elvis impersonator who on three occasions renewed the vows of the couple accused of shackling and torturing their 13 kids talked to us about what he remembers about the couple, David and Louise Turpin, and their children https://t.co/WxWNJoUSyp pic.twitter.com/Li2I9uqBer — Heavy.com (@HeavySan) January 16, 2018

От болницата обясняват, че основният знак, че някой е малтретиран и недохранен, е "бледа кожа, която можете да видите". Съседка разказва, че семейството й приличало на семейство вампири, все едно от филма "Здрач". Други съседи казват, че рядко виждали децата, а някои дори и не знаели, че двамата имали деца.

Друг признак, че някой е недохранен, е мускулна атрофия или загуба на мускули, което често се дължи на липсата на физическа активност.

"По принцип не виждате много мускулна маса", обяснява лекар. Лошата стойка също го показва.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК