Ново изригване на вулкана Килауеа на Хаваите снощи беше съпроводено със силен земен трус с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер, при което кратерът изхвърли стълб от пепел и скали на над 3000 м в небето, предаде Асошиейтед прес.

ИЗРИГВАНЕТО НА КИЛАУЕА - СНИМКИ

Местните власти предупредиха, че снощното изригване може да засипе с прах някои населени райони на архипелага,

включително градовете Волкейно и Пахала. Трусът беше регистриран само няколко часа, след като сеизмологът Уенди Стоувал от Геологическия институт на САЩ каза, че ново изригване е неминуемо, и то като характерните за този вулкан “експлозивни изригвания”.

Трусът не предизвика цунами, посочиха местни служители. Пряко предаваща видеокамера, разположен на върха, показва, че от кратера се издигат вулканични газове и пепел.

Няколко часа преди това

мощни потоци лава заляха и почти напълно унищожиха цял район с две жилищни зони

наречен “Вакейшънленд”, от Големия хавайски остров, погребвайки стотици домове. Лавата беше толкова много, че запълни почти целия залив пред квартала, изливайки се в океана, и го превърна в нова земя, вдадена на 800 м навътре пред досегашния бряг.

За жертви не се съобщава, тъй като всички хора от района отдавна са евакуирани. Сеизмологът Стоувал каза, че “Вакейшънленд”, който досега беше много популярен сред туристите и особено сред сърфистите, вече не съществува, останали са само няколко къщи покрай брега.

