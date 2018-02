Вчерашният ден беше белязан от паника на Уолстрийт след рекорден спад на борсовия индекс Дау Джоунс. Американските фондови пазари преживяха най-тежкия срив от повече от 6 години насам.

Сривът на борсата през последните два дни, на практика изтри печалбите на американския пазар от началото на тази година. А загубата се изчислява на 4 трилиона долара.

Борсовите индекси продължиха своето движение като влакче на ужасите рязко нагоре и надолу, но в крайна сметка завършиха позитивно - на плюс 567 пункта, предаде NOVA.

Така реално основният борсов индекс възстанови близо половината от загубените 1175 пункта предишния ден. Индексът на 30-те водещи американски компании приключи на нива от 24 912 пункта.

Несигурността обаче ще продължи и в следващите дни. След стремглавия път на фондовите борси такова движение стресна всички.

Dow Jones almost back to 25,000.



Good thing the left finally admitted yesterday that this is Trump’s economy!#StockMarket pic.twitter.com/yatSzPS9rN