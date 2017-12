Американската компания "Спейс Екс" успешно изведе в орбита десет телекомуникационни спътника "Иридиум некст" с ракета носител "Фалкон-9".

Ракетата носител беше изстреляна от американската военновъздушна база Ванденбърг в щата Калифорния.

Това създаде паника зад Окена.

Хиляди американци прегряха спешния телефон 911 в страната, защото помислили, че виждат НЛО.

Жителите на Калифорния и Аризона публикуваха в социалните мрежи снимки и видеа на огромна светеща следа в небето.

Everyone thinking this was #spacex bro.... i know a Kamehameha when i see one 😏🤚🏻 #dbz 🐉 pic.twitter.com/VL5doFOF2U — itsvan bozikovic (@navsti) 23 декември 2017 г.

Някои дори решили, че това е нападение с балистична ракета от Северна Корея.

Първата степен на ракетата "Спейс Екс" на компанията на милиардера Илън Мъск беше използвана преди това при изстрелване през юни тази година.

Това беше 18-ото и последно изстрелване на "Спейс екс" за 2017 г. Тя има поръчка да изведе в орбита 75 сателита на компанията "Иридиум комюникейшънс" и очаква да свърши работата до средата на 2018 г.

#SpaceX confirms the mysterious sky over California and bordering states tonight was in fact a launch carrying satellites to orbit! 🔭⚗️🚀 @SpaceX pic.twitter.com/7nB8dlsG3B — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) 23 декември 2017 г.

