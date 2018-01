Фалшива тревога за приближаваща балистична ракета стресна жителите на Хавайските острови, предаде АП.

Тревогата била подадена погрешка от служители в местния клон на управлението за извънредни ситуации.

До мобилните телефони на хората било пратено съобщението:

"Заплаха от балистична ракета, идваща към Хавай. Потърсете незабавно убежище. Това не е учение".

После говорителят на управлението Ричард Репоза каза, че станало дума за фалшива тревога и се води разследване как се е стигнало до нея.

Фалшивата тревога обаче породи паника сред жителите и в социалните мрежи на фона на севернокорейската ядрена и ракетна заплахи.

Губернаторът на американския щат Хавай Дейвид Айдж се извини за фалшивата тревога за балистична ракета, предаде Ройтерс.

Представителят на властите определи случилото се като неприятно и заяви на пресконференция, че ще се направят подобрения така, че повече това да не се повтаря.

Айдж каза още, че всичко се дължи на човешка грешка, като служител е натиснал "погрешен бутон".

