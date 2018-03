В отговор на руският президент Владимир Путин, който обяви, че Русия разполага с ново поколение оръжейни системи за масово унищожение, които правят американската противоракетна отбрана „безполезна”, от Белият дом заявиха, че отбранителните способности на САЩ „нямат равни и ще остане така и занапред”.

„Руският президент Владимир Путин потвърди това, което правителството на САЩ знаеше през цялото време - Русия в пряко нарушение на задълженията си по международни договори е разработвала в продължение на повече от десетилетие оръжейни системи, които водят до дестабилизация”, заяви говорителят на Белия дом Сара Сандърс.

По думите ѝ президентът Доналд Тръмп осъзнава заплахите, пред които е изправена Америка. В отговор на заплахите на Путин САЩ ще модернизират ядрения си арсенал, посочи Сандърс.

От Държавния департамент (външно министерство) подчертаха, че действията на Русия са пряко нарушение на международни договори.

„Министерството на отбраната на САЩ не е изненадано от твърденията на руския президент Владимир Путин, че Русия има нови ядрени оръжия”, коментира говорителят на Пентагона Дейна Уайт. Тя подчерта, че американските въоръжени сили са готови да отбраняват страната си.

Според Уайт оръжията, за които говори Путин, се разработват отдавна и са взети предвид като фактор от американските военни. От Пентагона подчертаха, че противоракетната отбрана на САЩ не е изграждана заради Русия и разположените в Европа системи не са насочени против Москва, а за да отблъскват заплахи от Иран, Северна Корея и други злонамерени държави.

Русия е „притеснена” от американските планове за разработване на две нови тактически ядрени оръжия. Речта на Путин преди изборите е отговорът на плана на администрацията на Тръмп за разширяване на ядрения арсенал на САЩ, коментираха от Пентагона за „Фокс” (Fox News).

Според Си Ен Ен (CNN) думите на Путин са изпратили „охлаждащо послание към всички, набутвайки военни части в лицата на другите нации”.

„Путин иска модерни оръжия, а не съвременна Русия”, смятат в „Блумбърг” (Bloomberg), въпреки че в „ядрената си реч” руският президент също така обеща да намали бедността в страната му наполовина.

Според икономическата медия: „без последователна визия за бъдещето или атрактивен модел, които другите да следват, без каквато и да е мека сила за преговори, без икономически модел, осигуряващ устойчив растеж и намаляване на бедността, дрънкането на ракети е страшен, но кух звук”.

От Би Би Си (BBC) отчитат, че Путин е отправил двойно послание. Първо е казал на Запада: „Не ни притискайте”. А след това е заявил на руския народ преди изборите в Русия: „Гласувайте за Путин и ще гласувате за националната си сигурност”.

Междувременно стана ясно, че Министерството на отбраната на САЩ е решило да продаде на Украйна противотанкови ракетни комплекси „Джавелин” за общо 47 милиона долара.

