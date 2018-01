Двама тийнейджъри са загинали, а 19 са ранени при стрелба в гимназия в американския град Бентън, щата Кентъки.

Стрелецът вече е задържан, съобщи в Twitter губернаторът на щата Мат Бивин.

Той е на 15 години.

Всички ученици са били изведени от сградата веднага след стрелбата, а учебните часове са прекратени.

BREAKING: Governor: 1 dead, many injured in high school shooting in southwest Kentucky.