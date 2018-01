Два самолета се сблъскаха в петък на най-голямото канадско летище "Торонто Пиърсън". Самолет, оттеглящ се от изхода за пътници на терминал 3, се удари в пристигащ, предаде Ройтерс. Сблъсъкът между самолетите на компаниите "Сънуинг еърлайнс" и "Уестджет еърлайнс" довел до пожар, а 168 пътници бяха евакуирани от летище "Пиърсън".

Както съобщи в своя "Туитър" авиокомпанията "Уест Джет" неин Боинг 737-800, пристигащ от Канкун, Мексико, се е врязал в кацащия самолет на "Сънсуинг". На борда на лайнера на "Уест Джет" е имало 168 души, които са били евакуирани чрез гумена пързалканка при температури от - 21 C.

Due to the position of the aircraft on the laneway, WestJet guests required evacuation via emergency slide. Emergency crews were on hand and responded immediately.