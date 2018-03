Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун е поканил президентът на САЩ Доналд Тръмп да се срещне с него, безпрецедентна покана, която американския държавен глава е казал, че ще приеме, съобщава Би Би Си (BBC).

Срещата трябва да се състои до края на април.

Доналд Тръмп е потвърдил това и в разговор с премиера на Япония Шиндзо Абе.

Северна Корея спира ядрените опити при едно условие

Шокиращата новина беше съобщена от висши южнокорейски представители във Вашингтон, които предадоха на Тръмп писмо от севернокорейския лидер. Те казаха, че Ким се е съгласил да спре ядрените и ракетните опити.

Южнокорейските представители – ръководителят на Управлението за национална сигурност при президента на Южна Корея Чон Ъй Йон и директорът на Националната разузнавателна служба на страната Со Хун посетиха Северна Корея на 5 и 6 март, където са се срещнали с Ким Чен-ун.

Новината за срещата изглежда като сериозен пробив след месеци на заплахи за насилие.

Не е уточнено къде ще се състои тя, но Тръмп категорично обяви, че натискът срещу Пхенян няма да отслабне, санкциите засега ще се запазят и САЩ ще продължат да настояват за необратимо и реално разоръжаване на ядрените сили на Северна Корея.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!