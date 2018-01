Президентът на САЩ Доналд Тръмп е категоричен, че може да победи тв водещата и актриса Опра Уинфри в президентски избори, но не смята, че тя ще се кандидатира, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Познавам я добре ... харесвам я”, но „мисля, че няма да се кандидатира”,

заяви Тръмп в отговор на въпрос за евентуалните политически амбиции на известната дама. Тръмп говори пред журналисти в Белия дом, където се срещна с конгресмени, за да обсъди въпроси на имиграцията.

ICYMI: Trump says he could beat Oprah Winfrey in a presidential race. Read more: https://t.co/TqlU7jIhHH pic.twitter.com/cR5kz9nprK

Пламенната реч на Опра Уинфри на церемонията за връчването на филмовите и телевизионни награди „Златен глобус” събуди отдавнашните слухове, че първата чернокожа водеща, пробила в телевизията и превърнала името си в истинска марка, може да реши да се кандидатира за Белия дом.

В същото време

Белият дом продължава да получава въпроси за евентуална кандидатура на Опра за президент на САЩ.

На въпрос какво би посъветвала човек, който е извън политиката, който реши да се кандидатира за президент, прессекретарят Сара Сандърс оказа да се ангажира с отговор.

„Няма да се концентрирам върху ничия кампания, освен върху тази за преизбирането на президента Тръмп“, отсече тя, цитирана от Си Ен Ен (CNN).

На въпрос дали Уинфри е достатъчно квалифицирана за поста Сандърс отговори: „Вижте, аз не съм съгласна с много от политиките ѝ. Дали е успешна личност? Абсолютно. Но по отношение на редица нейни позиции, аз ги намирам за проблемни“.

White House press secretary Sarah Sanders on the possibility of Oprah Winfrey running for office in 2020: She is a successful individual but I disagree on many of her policies https://t.co/xXyVrVbYUv pic.twitter.com/chNpwoWbtk