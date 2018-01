Дванайсет братя и сестри, сред които и съвсем малки деца бяха открити завързани от собствените си родители, гладни и мръсни в „къща на ужасите“ в калифорнийското градче Перис. Сигналът в полицията е даден от 13-а жертва – тяхна сестра на 17 години, която успяла да избяга и да се обади на 911 от намерен в къщата мобилен телефон.

Момичето, което било хилаво и приличало на 10-годишно, разказало, че нейните 12 братя и сестри са държани вързани за легалата им от техните родители, като някои от тях са приковани с вериги и катинари към стените.

Когато полицията отишла в дома на Дейвид Търпин и съпругата му Луиз – на 57 и 49 г., двамата не успели да обяснят защо децата им са вързани и държани на тъмно в неописуема смрад.

Teenage Girl Escapes, Leads Police To Couple's Home Where 13 Children Were Held Captive For Years!: How horrifying! David Allen Turpin and Louise Anna Turpin are being held on $9 million bail each after their 13 children were discovered… https://t.co/zjlxnTahRw #Cell5Capture pic.twitter.com/C90SVQw0ET