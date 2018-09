Мъж откри стрелба в банков офис в град Синсинати, смъртоносно рани трима души, преди полицията да се намеси и да убие самия него, съобщиха властите.

Инцидентът се разиграл сутринта във фоайето и на товарната рампа на 30-етажна сграда в бизнес центъра на града.

"Човек е влязъл в района на товарната рампа и започнал да стреля", каза началникът на полицията в Синсинати, Елиът Исаак.

Полицаи, намиращи се в района, реагирали, намесили се и застреляли нападателя.

BREAKING: Active shooter situation in downtown Cincinnati. Multiple people, as many as 12, reportedly shot. Police say scene now secure. No further details are yet available.



Story developing.... pic.twitter.com/ySekCDXLXM