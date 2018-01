Силно земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер удари Хондурас през нощта във вторник. Издадено беше предупреждение за цунами за обширен район от 1000 километра, но

няма данни за жертви и разрушения,

предаде агенция Франс прес (AFP).

Земетресение разлюля България

Трусът е с епицентър на 202 километра северно от населеното място Бара Патука в Хондурас. Дълбочината на огнището е на около 33 километра в Карибско море.

An earthquake of magnitude 7.6 in the Caribbean Sea, near #Honduras and the Cayman Islands, was also felt in the #Yucatan Peninsula on Tuesday night. pic.twitter.com/sqqqwkK54P @newnewspage #enPunto #DeniseMaerker