Горещата вълна, която заля Квебек уби поне 19 души през изминалата седмица, след като високите летни температури изгориха Източна Канада, предаде агенция Франс прес (AFP), позовавайки се на информация от здравните власти в страната.

Дванайсет от жертвите са загинали в столицата на провинцията Монреал,

заяви регионалният директор по обществено здраве Милен Друин. Според местно издание пет от смъртните случаи са настъпили през последните 48 часа в селски район, разположен източно от града.

Министър-председателят на Канада Джъстин Трюдо написа в социалната мрежа Туитър: „Мислите ми са с близките на загиналите от горещата вълна в Квебек. Очаква се рекордните температури в Централна и Източна Канада да продължат, затова не забравяйте да предпазвате себе си и семейството си“.

