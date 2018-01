Най-малко 13 души са загинали в свлачища от проливни дъждове в Калифорния. Има отнесени къщи и блокирани над 30 километра важна магистрала в Южна Калифорния, съобщава BBC.

Пожарникарите от окръг Санта Барбара посочиха, че телата на загиналите са били намерени в калта и разрушените сгради по време на спасителни операции в град Монтесито, северозападно от Лос Анджелис.

This in front of the @FSSantaBarbara above #butterflybeach. Debris from our neighborhood no doubt. pic.twitter.com/IMa3Iypb1s