69 са вече жертвите на изригването на вулкана Фуего в Гватемала, предаде Асошиейтед прес, като се позова на директора на гватемалския Институт за съдебна медицина Фануел Гарсия.

Той съобщи, че само 17 от телата са били идентифицирани досега. Труповете са открити в селата Лос Лотес и Ел Родео. По-рано се съобщаваше за 25 жертви. След това за 33.

Ранените по последни данни са 46. Около 2000 души са се подслонили в специално обособени убежища. Над 3200 души са евакуирани от засегнатата от бедствието зона.

Вулканът изригна мощно в неделя и затрупа с гореща пепел и кал селата, намиращи се по неговите склонове. Изригването е било толкова бързо, че жителите не са успели да избягат навреме. Те не са имали никакъв шанс, когато пирокластичният поток – облак от нагорещен над 1000 градуса по Целзий газ и пепел, движещ се със стотици километри в час, достигнал къщите им, били буквално изпепелени.

Очаква се броят на жертвите да нарасне.

Според свидетели в разрушения град Ел Родео на склоновете на Фуего са живеели стотици. Оцелели разказват, че не знаят нищо роднините си. Спасителните работи са силно затруднени от продължаващата вулканична активност.

Заради смъртта на десетки хора в страна е обявен тридневен национален траур и извънредно положение.

