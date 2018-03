53 жертви и 42 ранени след пожар в търговски център в руския град Кемерово в Сибир. Сред загиналите има деца. Не се знае къде са 16 души, предаде ТАСС по последна информация.

В търговския център "Зимняя вишня", в който има кина, ресторанти и магазини, бяха евакуирани стотина души.

Пожарът избухна на последния четвърти етаж на мола около 13 часа вчера.

Като причина за огнения ад е определена конструктивна особеност на мола - помещенията в търговско-развлекателния център "Зимная вишня" в Кемерово са били облицовани с горима пластмаса, което е допринесло за гибелта на хората при пожара там.

По-рано бе съобщено за около 60 изчезнали, повечето от които деца.

В града е разположен щаб за преодоляване на последствията от ситуацията. Специални сили на министерството на извънредните ситуации са пристигнали със самолет, в екипа са включени няколко психолози. В гасенето участват всички налични местни спасителни служби, както и пристигнали от околни райони.

Все още противопожарните екипи не могат да достигнат до огнището заради високата температура. Една от версиите е детска игра с огън. Лично руският президент Владимир Путин е разпоредил специално разследване на пожара.

В градската болница са 17 души, сред които 7 деца. Двама възрастни са в тежко състояние.

Полицията установява къде са хората, които не могат да бъдат открити от близките им.

В списъците са над 50 души, много от които носят една фамилия. Това са членове на семейства в списъците са основно деца на възраст между 5 и 17 години, възрастните са около 10 души.

ТАСС съобщи, че в пожара са загинали и около 200 животни от зоопарк, който е бил на третия етаж на сградата.

"Защо не са спасявали нашите деца? Казвам им, там са децата ми, а те: "Сега ще го локализираме" ... Можеха спокойно да ги измъкнат, стълбите не бяха задимени ... Вашето МЧС въобще не е подготвено", казват жители на Кемерово.

"Имат ли шанс децата ни или не? Там е дъщеря ми на пет и синът ми на 9. А първият ми син загина в Кавказ. Как да живея с това, кажете ми, моля ви?", пита мъж, който не знае къде са децата му.

Horrendous mall blaze in Kemerovo, Russia. At least 12 people confirmed dead, fears of dozens more. 2/3 of missing persons list are children - as young as 2 y.o. Neither the fire alarm nor sprinklers worked - reports. Flying out to #Kemerovo right now pic.twitter.com/ANQm3VspDJ