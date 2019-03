Н овозеландските власти потвърдиха за 40 загинали и 20 тежко ранени при стрелбата, открита в две джамии в Крайстчърч, предава AFP, цитиран от "Фокус".

"Ясно е, че сега това може да бъде описано само като терористично нападение. От това, което знаем, изглежда, че е добре планирано", обяви министър-председателят на Нова Зеландия Джасинда Ардърн, която по-рано направи обръщение към нацията за случващото се, като подчерта, че то е вкарало страната в „едни от най-мрачните й дни“.

"Две взривни устройства, свързани със заподозрени превозни средства, вече са открити и обезвредени“, допълни новозеландският премиер.

По-рано медии съобщиха за 27 загинали и около 30 настанени в болница.

Нападателят, който откри стрелба в две джамии в новозеландския град Крайстчърч по време на следобедна молитва, е крайнодесен екстремист с австралийско гражданство. Това обяви министър-председателят на Австралия Скот Морисън.

Съгласно думите му, атаката е извършена от "екстремист, крайнодесен, терорист“. Морисън обаче отказа да разкрие допълнителна информация за самоличността му, като подчерта, че разследването се води от полицията в Нова Зеландия.

Междувременно полицията в новозеландския град Крайстчърч вдигна блокадата, въведена след стрелбата в две джамии. Властите разпоредиха затваряне на всички училища в Крайстчърч, докато в тях все още се провеждаха часове. Вдигането на забраната позволи на притеснените родители да приберат децата си.

Във връзка с нападенията бяха задържани четирима души. "Четирима са в ареста, трима от тях са мъже, има една жена“, поясни представител на правоохранителните органи. Съгласно думите му, полицията е открила и обезопасила експлозиви, прикрепени към превозните средства на нападателите.

По-рано през деня бе съобщено за видеозаписи, за които се твърди, че са направени от нападателя. Смята се, че са достоверни. На автоматите на мъжа с бяла боя са написани имената на терористи, нападнали други джамии. Профилът на стрелеца беше закрит от Туитър.

The scene outside a mosque in Christchurch, New Zealand where a shooting has taken place More on @business : https://t.co/4iKTLBiA1S pic.twitter.com/CVe9tAvs1K

По-рано днес свидетели разказаха, че мъж в камуфлажно облекло, носещ автоматична пушка, открил безразборна стрелба в джамията "Ал Нур".

Премиерът Джасинда Ардърн нарече случилото се днес "един от най-мрачните дни в историята на Нова Зеландия", допълва АП.

Това е необичаен и безпрецедентен акт на насилие, посочи тя. По думите й много от хората в джамията вероятно са мигранти.

"Нова Зеландия е техният дом. Те би трябвало да са в безопасност тук. В Нова Зеландия няма място за екстремно насилие", подчерта Ардърн.

"This is one of New Zealand's darkest days... There is no place in New Zealand for such acts of extreme and unprecedented violence."



Prime Minister Jacinda Arden speaks after Christchurch mass shooting - live updates: https://t.co/CLdzBLwimp pic.twitter.com/8Tdk8MBULp