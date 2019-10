39 убити в камион, дошъл от България. Борисов коментира

А нглийската полиция арестува шофьор на камион по подозрение за масово убийство, след като в контейнер в Есекс бяха намерени 39 тела.

По предварителни данни 38 от убитите са възрастни, а един е непълнолетен. Задържан е шофьорът, 25-годишен мъж от Северна Ирландия. Сигналът за контейнера, пълен с тела, е подаден около 1:40 часа тази сутрин (3:40 часа българско време).

Превозното средство се води на името на фирма, собственост на ирландска гражданка, съобщава БНР. Той е регистриран в България на 19 юни 2017 г. Дружеството собственик има още два камиона. Според източник на БНР на 20-и юни 2017 г. превозното средство е напуснало България и оттогава не се е връщало. Камионът с марка „Скания” е регистриран във Варна, уточниха от българското МВнР.

"динствената връзка на България с камиона от Есекс е табелата за регистрация, каза премиерът Бойко Борисов в интервю за бТВ. „Камионът от Есекс е български. Всички сме покъртени. Регистриран е 2017 година от ирландска гражданка, тогава напуска България и повече не е влизал в пределите на страната ни. Ние не сме свързани, освен с табелата на камиона. Работим добре с английските служби по всички теми и максимално ще съдействаме", допълни още премиерът.

„Смятаме, че камионът е от България и е влязъл в страната в събота, 19 октомври, като работим в тясно сътрудничество с нашите партньори за разследването”, съобщи главният надзорен полицейски директор Андрю Маринър по-рано днес.

„В момента сме в процес на идентифициране на жертвите, но предполагам, че това може да отнеме време”, посочи той.

„Това е трагичен инцидент, при който голям брой хора са загубили живота си. Нашето разследване продължава, за да установим какво се е случило”, подчерта Маринър.

Полицията в Есекс обяви, че камионът с контейнера е пътувал от България и е влязъл във Великобритания през пристанището на Хоулихед в Уелс.

Точката на влизане във Великобритания е необичайна. През пристанището в Хоулихед минават фериботите от Ирландия.

Фактът, че камионът е пристигнал там в събота, предполага, че загиналите може да са престояли в контейнера поне четири дни преди телата им да бъдат открити в сряда сутринта в Есекс.

Член на британската Асоциация за товарни превози коментира, че камионът може да се е качил на ферибот от Франция до Ирландия и след това на друг за Великобритания.

Евентуална причина за такъв маршрут са затегнатите мерки за сигурност на пристанищата на Дувър и Кале. Докато пътуването през френските портове Шербур, Роскоф или Рослер с ферибот до Дъблин или Белфаст, би било по-дълго с един ден, но и по-безопасно за трафиканти на хора.

Според ирландското издание на „Мирър”, камионът е пристигал в Белфаст, а след това се е качил на ферибота от Дъблин за Хоулихед. Има вероятност по време на пътя контейнерът да е престоял в хладилни помещения, където се поддържа температура от минус 25 градуса по Целзий, посочват от Асоциацията за товарни превози.

Официално до момента властите не съобщават откъде са хората, чиито тела са намерени в контейнера, както и точния маршрут на камиона.

Към момента българското Министерство на външните работи не разполага с информация относно намерените 39 тела в камион, за който се твърди, че е дошъл от България във Великобритания, съобщиха от МВнР.

Установена е връзка с британската полиция. Представител на българското посолството е провел среща в Министерството на външните работи в Лондон. Посланикът Марин Райков е разговарял по телефона с британския си колега в София Ема Хопкинс, като са се договорили да следят заедно случая.

Още не може да бъде потвърдено дали въпросният камион е с българска регистрация. Няма данни и за националността на хората, чиито тела са намерени в контейнера.

„Официална информация по линия на Министерството на вътрешните работи или други канали не е постъпвала до момента”, заяви българският министър на вътрешните работи Младен Маринов.

„Проведох разговор с полицейския представител във Великобритания. Информацията, която има е от публикации в местни медии на този етап. Очакваме оттам подробна информация по отношение на камиона, неговото движение, дали е с български табели, дали е с българска регистрация, откъде идва. Към момента такава официална информация нямаме, когато я получим ще бъдете уведомени”, поясни Маринов.

