Войните, които приключиха без нито една жертва

В ойните представляват едни от най-мрачните моменти в световната история. Причинените от тях страдания и разрушения са неописуеми, а броят на загиналите – неизмерим.

Съществуват обаче примери за конфликти, приключили без нито една жертва. В следващите редове може да научите любопитни подробности за някои от тях:

„Уиски войната“

В основата на този необичаен конфликт между Канада и Дания стои малкият остров Ханс, намиращ се на около 1000 км от Северния полюс. Той е безлюден и няма нито растителност, нито някакви природни ресурси. Разположен е точно в средата на протока Нерс, който разделя Канада от Гренландия (автономна територия на Дания). Освен това Ханс се намира на еднакво разстояние от Гренландия и канадския остров Елсмир.

Войната за него избухнала през 1973 г., макар че до сражения така и не се стигнало. За сметка на това, служители на канадска петролна компания решили да забият на острова знамето на своята родина. За датчаните пък оставили „утешителен подарък“ – бутилка уиски.

The final bottles of the Danish-Canadian Whisky War! 🇩🇰🍾🇨🇦 Today🇩🇰🇬🇱&🇨🇦 signed a historic agreement •Creates a land border between Kingdom of Denmark & Canada •Formalizes world’s longest maritime border Here’s to friendship, diplomacy & settling disputes peacefully #dkpol pic.twitter.com/n54xGOn9r4

Отговорът на Копенхаген не закъснял. Датският министър по въпросите на Гренландия посетил Ханс. Заедно с хората, които го придружавали, той свалил канадския флаг и на негово място поставил датското знаме. Министърът също така оставил бутилка аквавит (традиционен датски алкохол).

През следващите години канадски и датски войници започнали да се редуват да посещават острова, за да сменят знамената и да оставят след себе си бутилки алкохол. Консенсус бил постигнат чак през 2022 г., когато двете страни сключиха споразумение за подялбата на Ханс.

„Организираното пиратство“ на Канада

Канада е замесена в още един странен конфликт, приключил без жертви. Той избухнал през 1995 г., след като властите в страната обвинили Испания, че превишава квотите си за риболов на калкани край бреговете на остров Нюфаундленд. Стигнало се дотам, че на 9 март канадската брегова охрана дори открила огън по испански траулер и задържала екипажа – действия, които представители на ЕС определили като „организирано пиратство“. Напрежението продължило да расте и през следващите седмици. Канадските власти наредили да бъдат прерязани рибарските мрежи на няколко испански и португалски плавателни съда. В отговор, Мадрид изпратил военен кораб в района. За щастие, до по-сериозни инциденти не се стигнало. На 16 април ЕС, Канада и Испания успели да постигнат споразумение по отношение на риболовните квоти и по този начин бил сложен край на конфликта.

335-годишната война

Историците определят този конфликт като издънка на Английската гражданска война, бушувала в периода 1642 – 1651 г. Роялистките сили, верни на крал Чарлз I, първоначално имали надмощие, но това постепенно се променило и парламентаристите под ръководството на Оливър Кромуел започнали да постигат победа след победа. В крайна сметка Холандия също влязла във войната, съюзявайки се с парламентаристите. В началото на 1651 г. вече било ясно, че поражението на роялистите е неизбежно. Те били изтласкани в района на Корнуол, в югозападната част на Англия. Остатъците от флота им пък се оттеглили на островите Сили. Холандия решила да се възползва от ситуацията, изпращайки там 12 бойни кораба. Целта била роялистите да бъдат принудени да изплатят на страната репарации.

The longest war in history lasted 335 years, between the Netherlands and the Isles of Scilly. No one was killed during the entire war. pic.twitter.com/nIE5CU7d9v

Ръководителите на флота отхвърлили искането, в резултат на което холандците обявили война на островите Сили. Започнала блокада, по време на която така и не се стигнало до сражения. Три месеца по-късно парламентаристите на Кромуел триумфирали над своите опоненти и гражданската война приключила. Роялистите, намиращи се на островите Сили, капитулирали, а холандските кораби вдигнали блокадата. Мирен договор обаче така и не бил подписан. Конфликтът бил забравен, докато през 1986 г. историкът Рой Дънкан не установил, че той все още не е официално разрешен. В резултат холандският посланик във Великобритания Рейн Хюдекопер посетил Сили, където подписал мирен договор на 17 април 1986 г. По този начин официално бил сложен край на войната, продължила цели 335 години.

Три отсечени дървета

През 1839 г. между американските щати Мисури и Айова избухнал конфликт за граничната зона, която ги разделяла (въпросната ивица била широка едва 15 км.). Той ескалирал, след като шерифът от Мисури Юрая Грегъри бил арестуван от властите в Айова. Причината била, че той се опитал да събере данъци от хората, живеещи в оспорвания район. Впоследствие двата щата изпратили там военни, но до сблъсъци така и не се стигнало. Според някои историци единствените „жертви“ били три дървета с пчелни кошери, отсечени в хода на конфликта. През въпросната 1839 г. с въпроса за границата между Мисури и Айова се заел Върховният съд на САЩ, а окончателно споразумение било постигнато десет години по-късно.

Мостът над Ред Ривър

През 1931 г. други два американски щата се оказали въвлечени в една крайно необичайна „война“. Става въпрос за Тексас и Оклахома. Причина за избухването на конфликта станало построяването на мост над Ред Ривър (река в южната част на САЩ, която е приток на Мисисипи). Собствениците на друг мост над реката, за преминаването на който се плащало такса, представили съдебно решение, което забранявало използването на новото съоръжение. Това накарало губернатора на Тексас Рос Стърлинг да нареди поставянето на ограждения, които да осуетят всеки опит за прекосяването му.

Texans barricade the Texas side of the bridge that crossed the Red River between Durant, Oklahoma, and Denison, Texas, 1931. This was during the "Red River Bridge War" that erupted between the two states in the summer of that year. pic.twitter.com/zaNWto9aeB