13 години затвор за Навални?

Р уски съд призна днес опозиционера Алексей Навални за виновен в обида на магистрат по време на предишен процес за клевета срещу ветерана от Втората световна война Игнат Артьоменко - броени минути след като осъди критика на Кремъл за измама - двойно дело, което може да доведе до тежка присъда лишаване от свобода, предаде Франс прес.

„Навални прояви неуважение към съда, обиди съдия“, каза съдия Маргарита Котова на изнесено заседание на Лефортовския районен съд в Москва в наказателната колония, където опозиционерът изтърпява според него политически мотивирано наказание вече около една година.

„Навални е извършил измама, кражба на чуждо имущество от организирана група“, посочи Котова, цитирана от журналист на АФП, присъствал на заседанието.

След прочитането на присъдата обявяването на наказанието може да отнеме няколко часа. Прокуратурата поиска 13 години затвор за "измама" и "обида" на магистрат.

Най-известният опозиционер в Русия, 45-годишният Навални е съден от средата на февруари в самата наказателна колония в Покров, на 100 километра източно от столицата Москва, където излежава присъда. Той определя процесите срещу себе си като политически.

Опозиционерът вече излежава от малко повече от една година присъда от две години и половина затвор за измама по дело, което според него също е изфабрикувано.

