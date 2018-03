Над 115 полета, пристигащи и излитащи от лондонското летище "Хийтроу", бяха анулирани днес.

Причината е лошото време във Великобритания. Отменени бяха и спортни прояви, предвидени през уикенда, предаде Франс прес.

Анулираните полети бяха основно по дестинации на къси разстояния, но тази мярка засегна и връзките с Ню Йорк и Чикаго, съобщи говорител на летището.

Its late march but unusual #snow in #London again today. #lka #uksnow pic.twitter.com/uJZ5T5HCLm