С безплатното приложение: Локализирайте супермасивната черна дупка на нашата галактика

Н а около 26 000 светлинни години от Земята, в центъра на нашата галактика, се намира Стрелец A* – свръхмасивна черна дупка с маса 4,1 милиона пъти по-голяма от масата на Слънцето.

Въпреки че не представлява заплаха освен за близките звезди, които разрушава, все пак е хубаво да знаете къде се намира по всяко време. Ново приложение за iPhone, създадено от дизайнера и космическия ентусиаст Мат Уеб с помощта на ChatGPT, прави точно това за вас.

