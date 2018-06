Две седмици след като Меган Маркъл се омъжи за принц Хари, бившият ѝ съпруг се сгоди.

Продуцентът Тревър Енгелсън ще сключи брак с половинката си Трейси Кърланд. По професия тя е диетолог.

Енгелсън е предложил на приятелката си в Калифорния през уикенда.

Той сам съобщи щастливата новина в профила си в Инстаграм.

"Най-щастливият мъж, когото познавам! Пригответе се за купон!", написа Енгелсън.

