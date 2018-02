Вселената е необятна и е пълна с обекти, които или са твърде големи, или твърде малки, за да бъдат видени с невъоръжено око.

За да бъде способно човешкото зрение да възприеме тези обекти, хората са построили огромни телескопи, както и електронни микроскопи, които да конвертират обектите в нормална за нас големина.

Именно този факт прави снимката на Дейвид Надлингър от Оксфордския университет толкова впечатляваща. Той успява да заснеме единичен атом със съвсем обикновена камера.

This is a single atom.



This image by David Nadlinger (Oxford) reveals a positively-charged strontium atom held by electric fields.



It absorbs a specific blue-violet coloured laser, and re-emits light particles.



The image won this years annual EPSRC photography award. pic.twitter.com/jo1Tx6qYon