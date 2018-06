Този инцидент е известен като „Случаят Кеш-Ландръм“(“Cash-Landrum incident”). Действието се развива в щата Тексас, САЩ, близо до селищетоХъфман.

На 29 декември 1980-та година Бети Кеш и Вики Ландръм, заедно със 7-годишният внук на Вики, Колби, се връщат с кола към вкъщи.

Около 21:00 ч. те се намират в гориста местност край Хъфман, на пуст двулентов път.

Забелязват светлина зад дърветата, предполагайки, че е самолет, захождащ към летището (което е на около 55км.) и не и обръщат особено внимание. След няколко минути, същата светлина вече е много по-близо и е по-ярка.

Те с изненада виждат голям ромбовиден обект, който се носи във въздуха над върховете на дърветата, точно пред тях. Той излъчва ярка светлина, а от основата му на моменти излизат струи наподобяващи реактивни пламъци. Обектът излъчвал и силна топлина.

Кеш и Ландръм излизат от колата, за да разгледат обекта. Седем годишният Колби обаче е ужасен. Ландръм бързо се връща в колата, за да утеши уплашеното дете.

Но Кеш остава навън, хипнотизирана от странната гледка. Топлината, идваща от обекта, е голяма. Кеш трябвало да използва якето си, за да не изгори ръката си на дръжката на вратата.

След това обектът се издигнал по-високо и постепенно бил обграден от военни хеликоптери (успели да преброят 23 броя!).

По описанията им, анализаторите смятат, че хеликоптерите вероятно били CH-47 Чинук, които тогава са част от въоръжението на военните сили на САЩ.

Кеш и Ландръм гледат как обекта и хеликоптерите се отдалечават, сякаш го ескортират.

