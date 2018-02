Прародителят на всички британци, който е живял преди 10 хил. години, е бил тъмнокож, къдрав и със сини очи.

Toва става ясно след продължително ДНК изследване от черепа на скелет открит в пещера във Великобритания, известен като "Чедърмен", съобщава The Guardian.

Той е живял малко след края на първата ледникова епоха и първото преселение на хора от континентална Европа към Острова. По данни от предишна реконструкция на скелета се смяташе, че той е бил с черна коса, много по-бяла кожа и кафяви очи.

Откритието показва, че гените за по-светла кожа са се разпространили сред европейското население доста по-късно, отколкото се смяташе досега. Също така се затвърждава и любопитният факт, че невинаги това отговаря на географското положение.

