Свикнали сме да гледаме на децата като на малки, невинни и чисти хора, които ни правят щастливи. Филми като „Сираче“, „Сиянието“ и „Предизвестена смърт“ обаче се отличават с ужасяващи заговори, в основата на които са страховити деца.

В тези филми, макар да са художествена измислица, има все пак известен реализъм и той се доказва от

писателката Мики Кендъл, която призова родители в социалната мрежа „Туитър“ да споделят най-зловещите случки с децата им, ако имат такива.

Най-зловещите места на Земята

Най-опасните жени престъпници в света

„Хора, които общувате с деца, кое е най-странното/най-зловещото нещо, което дете някога ви е казвало?“, пише Кендъл в профила си в „Туитър“. Постът бързо събира 18 хил. харесвания и над 10 хил. споделяния.

People who interact with kids, what is the single weirdest/creepiest thing a kid has ever said to you? It's Saturday night so why not creep yourself out? pic.twitter.com/6pK92nOkmG — Mikki Kendall (@Karnythia) January 28, 2018

Странните истории започват да валят една след друга. Една майка пише: „Дъщеря ми беше на 5 години, когато ми каза: „Ти си най-добрата майка, която някога съм имала“. Аз казах: „Аз съм единствената майка, която си имала“, тя ме погледна и каза: „Не, ти си третата, но те харесвам най-много“.

My daughter was about 5 when she says you’re the best mommy I ever had. I said I’m the only mommy you’ve ever had. She looks at me and says no your the 3rd one but I like you the best😳 — iWakanda✊🏾👸🏿🤴🏾🎟 (@daahlingnikki) January 28, 2018

Друго откровение споделя мъж, чийто брат ги водил в къщата, която „преди е живеел“, когато бил на 5 години. „Преди години по-малкият ми брат ни разказваше за другите си баба и дядо и за синята къща, в която живеели. Винаги му казвах, че си измисля, но той каза на майка ми, че може да я заведе там. Качихме се в колата и потеглихме.

Back in the day my younger brother used to tell us about his “other” grandparents, and the blue house they used to live in.

After always telling him he was making it up he told our mother he could bring her there.

So, we went for a drive... — phenetiks (@phenetiks) January 28, 2018

„Малкият психопат даваше на майка ми указания къде точно да завие в продължение на 45 минути. В крайна сметка, след като подминахме 4-5 града, пристигнахме на задънена улица с изоставена синя къща“.

And this 5yo old little psycho gave her turn by turn directions for close to 45 minutes. We ended up 4-5 towns away at a dead end street with an abandoned blue house. — phenetiks (@phenetiks) January 28, 2018

Млад мъж разкрива още по-страшна история, споделена му от неговата майка. „Майка ми ми разказа за братовчед си, който загинал като малък. Момченцето и семейството му отишли пътували до някаква ферма, далече от града, в който живеели (Богота, Колумбия) и по пътя детето попитало баща си: „Как ще се чувстваш, ако умра?“ и такива неща.

My mom told me about her cousin who died sorta young, the kid and his family went on a trip to some farm house out far from the town he lived in (bogota Colombia) and on the way there he would ask his dad “how would you feel if I died?” And thinks like that — Alex (@alex42502) January 29, 2018

„Когато стигнали във фермата, родителите му купили някаква играчка или нещо, с което да се занимава и той казал: „чакайте да си поиграя, защото утре няма да мога“.

When they got to where they were going they bought him some toy or whatever to play with just as a gift and when they were gonna leave he said something along the lines of “wait let me play first because I won’t be able to tomorrow” — Alex (@alex42502) January 29, 2018

Продължавайки историята младежът пише: „На следващата сутрин те си тръгнали, но му купили бинокъл, с който да си играе в колата. Родителите забелязали, че детето не казало нито дума през цялото време, просто гледало през прозореца с бинокъла, когато автобус се забил в колата, точно на мястото, където седял той“.

The next morning they left but they bought him binoculars too also to play with on his way home. Then apparently he didn’t say a word the entire time. He was looking out the window with the binoculars when the side he was sitting at got hit by a bus — Alex (@alex42502) January 29, 2018

Младежът споделя, че бинокълът се забил в лицето на момченцето, което починало няколко дни по-късно в болницата и завършва историята с още по-зловещи факти: „По-късно, когато майката разчиствала нещата на детето си, тя взела стъклени бутилки от вода, които то искало да върне след време и видяла, че в една от тях има хартия. Това било рисунка на детето на собствената му смърт. То нарисувало бинокъла и кървавите си очи с всички подробности от катастрофата. Родителите все още пазят тази рисунка“.

While cleaning, his mom was moving glass bottles the kid collected to later sell but she noticed that in one of them there was a paper. It was a drawing. The kid drew out his death exactly down to the binoculars and bloody eyes and everything. They still have the drawing — Alex (@alex42502) January 29, 2018

Разказът на един баща е не по-малко стряскащ. Мъжът пише: „Разхождах се със 7-годишния ми син в гората, бяхме сами. Беше странно тихо. Изведнъж той каза: „Гората иска жертва“.

I was hiking alone in the woods with my son who was 7. It was eerie quiet. Out of nowhere he says “The woods demand a sacrifice.” — YOUNG MT (@MXTracy66) January 28, 2018

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .