Тези тенис топки са жълти или зелени?

Отговорът на този въпрос изглежда прост - топките за тенис са очевидно жълти.

Някои хора в социалните мрежи казват, че те са зелени. Други пък казват, че са микс от двата цвята.

И така, какъв цвят са топките за тенис?

За щастие световният номер едно Роджър Федерер ни даде отговор, след като едно непознато момиче му показа снимката.

Във видеоклип, гледан почти 315 хил. пъти в Туитър, тенис звездата Роджър Федерер бе попитан: Какви цвят са топките за тенис?

"Те са жълти, нали?", каза родения в Швейцария Федерер.

Вижте видеото тук:

OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa