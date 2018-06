За първи път учените наблюдаваха как огромна черна дупка „изяжда“ звезда. Това може би е пример за начина, по който ще настъпи краят на Вселената, когато светлината бъде погълната от хоризонта на събитията.

Досега за черните дупки имаше редица теории, но реално се знаеше много малко. Например това, че те поглъщат материята около тях и дори цели звезди, беше само теоретична постановка.

Стивън Хокинг прогнозира края на света

Ще погълне ли черна дупка Земята (видео)

Гигантска черна дупка озадачи астрономите

Сега изследователите от Астрофизичния институт на Андалусия в Гранада, Испания най-сетне наблюдаваха образуването и разширяването на бързо движеща се струя от материя, която се изхвърля, когато гравитацията на супер масивна черна дупка грабва звезда и я разкъсва.

Драматичното събитие беше засечено с помощта на високоспециализирани телескопи, насочени към двойка сблъскващи се галактики, наречени Arp 299, на около 150 милиона светлинни години от Земята.

В центъра на една от тези галактики, звезда, два пъти по-голяма от Слънцето, се приближава до черна дупка, която надхвърля масата ѝ повече от 10 милиона пъти, за да бъде взривена и погълната.

Това е взрив, какъвто учените виждат за пръв път. Теориите отдавна сочат, че такива събития се случват често във Вселената. Предполага се, че част от материята, откъсната от звездата, образува въртящ се диск около черната дупка, излъчващ интензивни рентгенови лъчи и видима светлина, но до този момент това явление не бе наблюдавано.

„Никога преди не сме били в състояние да наблюдаваме директно образуването и развитието на едно от тези събития“, коментира Мигел Перес-Торес от Астрофизичния институт на Андалусия.

Първоначално изследователите са насочили вниманието си към обречената звезда като част от търсенето на експлозии на супернова при сблъскващи се двойки галактики. И първоначално си помислили, че това, което виждат, е точно експлозия на свръхнова - но тя продължила да се разширява, потвърждавайки, че всъщност звездата е разкъсана.

Наблюдението е направено от обсерваторията на Тенерифе. Там, поради уникалния климат, небето никога не е закрито от облаци, а и липсва антропогенно замърсяване на въздуха, което да попречи на телескопа.

Astronomers thought they captured a supernova, but they found a black hole eating a star instead, @marinakoren reports: https://t.co/DSWCxYhJx1