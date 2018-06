Предстои да станем свидетели на още една историческа сватба това лято. Първият еднополов брак в британското кралско семейство, съобщи "Индипендънт" .

Братовчедът да кралица Елизабет II - лорд Ивар Маунтбатън, който през 2016 г. обяви, че е хомосексуалист, ще сключи брак с половинката си Джеймс Койел.

Бившата съпруга на Маунтбатън, от която има три дъщери, ще го отведе до олтара.

"Идеята беше на момичетата. Развълнувах се много", коментира бившата жена на лорда - Пени, пред "Дейли мейл" .

55-годишният Маунтбатън заяви , че кралските му роднини знаят за плановете му и много се вълнуват.

"За съжаление, те няма да присъстват на сватбата заради натоварените си графици, но обожават Джеймс. Всички го харесват", сподели още братовчедът на кралицата.

Церемонията ще се състои в графство Девън и на нея ще присъстват само близки и приятели на двойката - около 120 гости.

Ще бъдат избегнати някои традиционни ритуали, като първия танц, пускане на бели гълъби и разрязване на сватбената торта.

Кралица Елизабет II Източник: Getty Images/Guliver

Въпреки че кралица Елизабет не е коментирала връзката на братовчед си с друг мъж, през 2017 г. тя направи изявление в подкрепа на прават на ЛГБТ общността.

"Моето правителство ще положи усилия, за да се справи с разликата в заплащането на жените и мъжете и дискриминацията срещу хората въз основа на тяхната раса, религия, пол, увреждане или сексуална ориентация", заяви тогава кралицата.

По-рано тази година, през май актрисата Меган Маркъл стана първата жена от смесена раса, която се омъжи за член на кралското семейство. Сега тя е съпруга на принц Хари и херцогиня на Съсекс.

