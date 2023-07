Вулкан изригна в Исландия: Лавата извира от пукнатина в земята

В Исландия за трета поредна година се наблюдава зрелищно вулканично изригване в близост до главното международно летище на страната, предаде ДПА.

Изригването е започнало вчера в късния следобед на същия полуостров, където през последните две години лава си проправяше път към земната повърхност. Полуостровът се намира югозападно от столицата Рейкявик.

Не е ясно колко дълго ще може да се наблюдава подновеният природен спектакъл. Според исландското правителство няма да има смущения във въздушния трафик.

Изригването е започнало около 16:40 ч., северозападно от планината Литли-Хрутур на слабо населения полуостров Рейкянес, съобщи исландската метеорологична служба. Районът за последен път беше сцена на вулканично изригване през август миналата година, а преди това - през март 2021 г., припомня ДПА.

Smoke clouds and lava as volcano erupts near Icelandic capital https://t.co/zaGp1t288a