Любопитно

Всичко, което трябва да знаете за литосексуалността

Какво значи да бъдеш литосексуален

7 октомври 2021, 13:02, oбновена в 13:03
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И ма още една разновидност на сексуалната ориентация. Става въпрос за литосексуалността.

Какво представлява литосексуалността

Литосексуален е човек, който изпитва сексуално привличане, но не иска то да бъде взаимно.

Най-общо казано, литосексуалният човек изпитва сексуално влечение към някого, но не желае и другият човек да бъде също привлечен към него. 

Литосексуалният човек може също да бъде влюбен в някого. Но когато обектът на чувствата покаже емоции спрямо литосексуалния човек, интересът му изчезва. 

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Тайланд
Русия
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Знаме

Литосексуалният флаг има пет хоризонтални ленти, които представляват цветовете червено, оранжево, жълто, бяло и черно.

Този флаг е сравнително нов, но според определенията за цветовете, знамето символизира следните значения:

Червено - чувствителност, живот, лидерство и общност

Оранжево - литосексуалност

Жълто - разнообразни отношения, лоялност, чест

Бяло - сексуалност

Черно - асексуалност.

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любов
любов
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А вие литосексуален ли сте?

Какво е демисексуалност? Дали не сте с тази ориентация

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Източник: livelovelgbtq    
литосексуалност сексуална ориентация
Коментари 1
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