Всичко, което трябва да знаете за литосексуалността

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И ма още една разновидност на сексуалната ориентация. Става въпрос за литосексуалността.

Какво представлява литосексуалността

Литосексуален е човек, който изпитва сексуално привличане, но не иска то да бъде взаимно.

Най-общо казано, литосексуалният човек изпитва сексуално влечение към някого, но не желае и другият човек да бъде също привлечен към него.

Литосексуалният човек може също да бъде влюбен в някого. Но когато обектът на чувствата покаже емоции спрямо литосексуалния човек, интересът му изчезва.

Знаме

Литосексуалният флаг има пет хоризонтални ленти, които представляват цветовете червено, оранжево, жълто, бяло и черно.

Този флаг е сравнително нов, но според определенията за цветовете, знамето символизира следните значения:

Червено - чувствителност, живот, лидерство и общност

Оранжево - литосексуалност

Жълто - разнообразни отношения, лоялност, чест

Бяло - сексуалност

Черно - асексуалност.

А вие литосексуален ли сте?

Какво е демисексуалност? Дали не сте с тази ориентация