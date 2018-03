Голямата холивудска звезда Мерил Стрийп се появи на церемонията за 90-ите награди "Оскар" с дълга червена рокля с "обилно" деколте и деликатно коланче около талията.

Видът й допълваха косите, прибрани в елегантен кок, и очила без рамки.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ ЕДНИ ОТ НАЙ-КРАСИВИТЕ РОКЛИ НА АКТРИСИТЕ ОТ НАГРАДИТЕ

Феновете, наблюдавали шоуто, бързо откриха прилика между актрисата и Феята-кръстница от анимацията "Шрек", заливайки социалните медии с шеговити коментари, пише в. "Дейли експрес".

Почитателите масово коментираха очебийното сходство между 68-годишната трикратна носителка на "Оскар" и анимационната героиня.

#Oscars Viewers in hysterics as Meryl Streep resembles Fairy Godmother in Shrek https://t.co/sR1QWGVzsX pic.twitter.com/hgDea3I4sA

Някои шегобийци обаче дори стигнаха дотам, че да предлагат по популярната анимация да бъде заснет игрален филм, за да може Мерил Стрийп да изиграе ролята на Феята-кръстница.

Победителите на тазгодишните награди "Оскар"

В социалните мрежи не липсваха и зрителски коментари от типа: "Стрийп, облечена като Феята-кръстница, е най-доброто нещо, което някога е виждано на "Оскар"-ите".

Мерил Стрийп беше номинирана за 21-ви път за "Оскар" за ролята си във филма "Вестник на властта" на Стивън Спилбърг, припомня изданието.

Meryl Streep is our hero after turning up dressed as the Fairy Godmother from Shrek at the #Oscars https://t.co/xSGQexJdvC pic.twitter.com/0xzfJSqphB