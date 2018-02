Големите модни звезди Джиджи и Бела Хадид са лицата на новия брой на британското издание на модното списание "Вог".

Цялата фотосесия все още не може да бъде разгледана, но в официалната страница на британския "Вог" в Инстаграм, се появи снимка на двете сестри.

Реакцията на потребителите обаче не остана незабелязана, пише "Индипендънт"

На снимката двете манекенки са седнали една срещу друга, напълно голи.

Някои потребители в социалната мрежа споделиха в коментарите, че снимката не изглежда добре.

"Това е много далеч от модата", написа потребител, който сподели още, че снимката не е красива и "Вог" трябва да се срамува.

"Какво е посланието, което се опитвате да изпратите към момичетата по света?

Въпреки всичко се намериха и хора, които защитиха снимката, наричайки я красива.

"Снимката изглежда толкова красива и невинна. Защо да две сестри да не са голи заедно", пише потребител в Туитър.

this picture looks so pretty and innocent, why 2 sisters can't be naked together?