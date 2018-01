Внучката на британската кралица Елизабет Втора принцеса Евгения се сгоди за дългогодишния си приятел и сватбата им ще бъде тази есен, се казва в официално съобщение на Бъкингамския дворец.

„Херцогът и херцогинята на Йорк с радост обявяват годежа на принцеса Евгения и Джак Бруксбънк. Нейно кралско височество и господин Бруксбънк се сгодиха в Никарагуа по-рано този месец. Сватбата ще бъде през есента на 2018 в параклиса „Сейнт Джордж” в Уиндзор.

ВИЖТЕ ВНУЧКАТА НА БРИТАНСКАТА КРАЛИЦА В ГАЛЕРИЯТА

27-годишната принцеса Евгения е по-малката дъщеря на принц Андрю - вторият син на кралицата и бившата му съпруга Сара Фъргюсън.

Годеникът Джак Бруксбънк е бивш сервитьор. Като млад той напуска университета, за да се занимава със сервиране в заведения в Лондон. Решение, което се оказва правилно. В момента Джак е управител на престижния нощен клуб „Махики“ в лондонския квартал „Мейфеър“.

С принцесата той се запознава преди 7 години в швейцарския ски курорт Вербе.

Предците на 31-годишния Джак оказва се не са случайни хора от простолюдието. Внимателното проучване на историята на фамилията му, каквото се прави преди всеки годеж с член на кралското семейство, показва, че негов роднина е бил управител на Банката на Англия през XVIII век, както и далечна връзка с краля на Шотландия Джеймс II, живял през XV век.

Венчавката на Евгения и Джак ще бъде втората сватбена церемония в този параклис на територията на Уиндзорския замък, който кралското семейство смята за своя домашна църква.

На 19 май там ще се венчаят внукът на кралицата принц Хари, който е пети поред наследник на британския престол и американската актриса и фотомодел Меган Маркъл.

The Duke and Duchess of York are delighted to announce the engagement of Princess Eugenie to Mr. Jack Brooksbank. pic.twitter.com/ct45JvDfbq